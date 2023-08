Esclusiva: Bollini, accordo di massima per guidare l’Under 20

Alberto Bollini quasi sicuramente ripartirà dall’Under 20. Dopo essere stato scelto dalla FIGC per entrare nello staff di Mancini, la situazione si è capovolta a seguito delle dimissioni dell’ex ct che ha scelto di guidare l’Arabia Saudita. Mentre Spalletti si è portato il suo staff e quindi per Bollini, grande protagonista con l’Under 19 Campione d’Europa, andava individuata una soluzione diversa. E sarà l’Under 20 considerato che Nunziata guiderà l’Under 21.

Foto: Sito FIGC