Esclusiva: Bogdan alla Ternana, accordo con la Salernitana

Luka Bogdan sta per lasciare Salerno, a maggior ragione dopo le ultime operazioni di mercato con l’arrivo di diversi centrali alla corte di Colantuono. Il valore del difensore croato classe 1996 non è in discussione, infatti la Ternana ha chiuso l’operazione. C’è l’accordo per il prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo, un affare che il club umbro vuole chiudere. Cosa manca adesso? Che la Salernitana anticipi l’obbligo con il Livorno, previsto al primo punto di febbraio. Un tecnicismo atteso nelle prossime ore e che serve per mandare Bogdan alla Ternana.