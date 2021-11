Esclusiva: Boga, contatti diretti con l’Atalanta. Ma ci sono anche Napoli e Shakhtar

Jeremie Boga non rinnoverà il contratto con il Sassuolo in scadenza a giugno 2023. Nelle ultime 48 ore ci sono stati contatti diretti con l’Atalanta, fortemente interessata all’esterno offensivo.

Il Sassuolo chiede 20 milioni più bonus per arrivare a 25, in questo caso potrebbe decidere di cedere Boga già a gennaio, altrimenti rinvierebbe la pratica alla prossima estate. Sul francese naturalizzato ivoriano ci sono anche Napoli e Shakhtar, in quest’ultimo caso una precisa richiesta di De Zerbi che lo conosce bene.

Foto: Twitter personale Boga