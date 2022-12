Esclusiva: Bennacer-Milan, vertice nei prossimi giorni. Gli scenari

Ismael Bennacer e il rinnovo con il Milan: nei prossimi giorni si terrà il vertice con il club rossonero che doveva consumarsi qualche settimana fa, ma che è stato rinviato. Il centrocampista algerino ha un contratto in scadenza nel 2024, il Milan vuole arrivare alla definizione e memorizzerà la richiesta superiore ai 4 milioni a stagione per arrivare – con i bonus – a circa 4,5 milioni. Bennacer ha mercato in Premier (vi abbiamo parlato soprattutto di Liverpool e Chelsea), ma il Milan non ha intenzione di privarsene a prescindere dalla trattativa in corso. Quindi, se non ci fosse un immediato accordo, verrebbero organizzati altri summit per cercare di sbloccare la trattativa nelle prossime settimane e per valutare un’eventuale cessione soltanto a partire dalla prossima estate. La priorità è quella di arrivare a un’intesa prima ma, fino alle firme, bisogna aspettare.

Foto: Instagram Bennacer