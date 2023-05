Esclusiva: Benevento, c’è l’accordo con il ds Carli. I dettagli

Il Benevento cerca un direttore sportivo per ripartire dalla Serie C. E lo ha individuato in Marcello Carli, ex Empoli e Cagliari. L’idea iniziale era quella di proporgli la poltrona in caso di salvezza, ma anche dopo la retrocessione i discorsi sono andati avanti. E poco fa c’è stato l’accordo con il patron Vigorito per un impegno che dovrebbe essere triennale oppure biennale con opzione. Ovviamente sarà un programma competitivo che comprenda il tentativo di un immediato ritorno in Serie B. E il Benevento ripartirà da Carli.

Foto: twitter Cagliari