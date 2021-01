Esclusiva: Benevento ai dettagli per il difensore centrale Talbi

Il Benevento sta facendo molto bene in campionato ma pensa sempre al mercato, aspettando novità sul fronte Pinamonti. E’ in stato avanzato, mancano pochi dettagli, la trattativa con i turchi del Rizespor per il difensore centrale Montassar Talbi. Classe 1998, grande stazza fisica dall’alto dei suoi 190 centimetri, il tunisino ha un contratto in scadenza con il suo attuale club. E il Benevento sta perfezionando gli accordi dopo aver incassato il sì di Talbi.

Foto: sito Benevento