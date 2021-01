Esclusiva: Benatia ha detto sì al Parma! Conferme su Conti, resistenza per Gervinho

Medhi Benatia torna in Italia, colpo del Parma! Il difensore classe 1987 ha un contratto con l’Al Duhail che può gestire a suo piacimento, c’era già il via libera del suo attuale club. Contatti e sussurri che non contano, serve la certezza che vi diamo: Benatia ha interamente sposato il progetto Parma.

La novità è che ieri sera c’è stata una lunga telefonata, con il via libera tecnico, Benatia ha giocato da titolare le ultime tre-quattro partite e si sente pronto. Al Parma serve un difensore delle sue caratteristiche, affare fatto e clamorosa sorpresa di questi minuti. Tutto fatto per Conti come anticipato qualche ora: prestito con obbligo di riscatto per il Parma in caso di salvezza, contratto di quattro anni e mezzo, con la novità della percentuale sulla futura vendita per il Milan. Intanto, il Parma sta resistendo alle proposte arrivate per Gervinho.

Foto: Twitter personale