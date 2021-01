Esclusiva: Bellomo al Bari, Montalto alla Reggina, lo scambio a sorpresa. Lavori in corso

Reggina e Bari stanno lavorando a un clamoroso scambio. La Reggina è molto interessata ad Adriano Montalto, attaccante in uscire, e ha messo sul tavolo il cartellino di Nicola Bellomo. Quest’ultimo è barese doc e tornerebbe volentieri a casa. Alla Reggina Montalto piace molto e non sarebbe un’alternativa a Iemmello perché l’idea è quella di prenderli entrambi, fermo restando che su Iemmello c’è anche il Frosinone. Lavori in corso, lo scambio può decollare…

