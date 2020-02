Esclusiva: beffa Cosenza a Pescara, ora Braglia rischia. Gli scenari

Beffa per il Cosenza nel posticipo della 22esima giornata di Serie B. Il Pescara ribalta l’iniziale vantaggio ospite firmato Asencio e condanna il club calabrese alla sconfitta (2-1), decisiva la rete al 95′ di Bocic. E ora, inevitabilmente, Piero Braglia rischia sempre più: la posizione del tecnico del Cosenza era stata già valutata nei giorni scorsi, poi la società gli aveva dato un’altra possibilità, ma il ko di Pescara compromette ulteriormente la sua panchina. Il Cosenza farà le sue valutazioni, un candidato da tenere in forte considerazione per l’eventuale sostituzione è Bepi Pillon, con il quale c’erano già stati contatti nelle ultime settimane.

Foto: sito ufficiale Cosenza