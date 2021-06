Esclusiva: Basic-Lazio, accordo totale. Ora serve l’intesa con il Bordeaux

Toma Basic ha scelto l’Italia, più precisamente la Lazio. Nelle ultime ore è stato raggiunto un accordo totale tra il suo entourage e il club di Lotito: contratto pluriennale da poco meno di 1,5 milioni a stagione. Ricordiamo che il centrocampista classe 1996 ha un solo anno di contratto con il Bordeaux. La Lazio ha offerto 6,5 milioni più bonus, la richiesta è di 3 milioni superiore. Si cercherà velocemente una quadratura, a maggior ragione dopo l’intesa contrattuale. Il Napoli è completamente fuori, anzi non è mai stato davvero dentro, visto che Basic è una mezzala perfetta per il sistema di Sarri e non adattabile in un 4-2-3-1 come quello che sarà modellato da Spalletti.

Foto: sito Bordeaux