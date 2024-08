Esclusiva: Basic e Akpa-Akpro, due club insistono. E poi la Lazio…

Toma Basic può lasciare la Lazio, l’Empoli è tornato in pressing dopo l’incontro dello scorso 7 agosto che aveva portato al primo forte sondaggio. Basic, come raccontato, ha qualche richiesta dall’estero (soprattutto dalla Spagna), ma l’Empoli spera di convincerlo: non siamo ancora agli accordi, ma i contatti sono in corso. Il club toscano aveva chiesto informazioni anche su Akpa-Akpro, ma quest’ultimo vorrebbe tornare al Monza e si sta lavorando in tal senso. Dopo le uscite, la Lazio penserà a un nuovo colpo per il centrocampo: il nome che abbiamo anticipato è quello di Folorunsho, ma serve una formula che convinca il Napoli. Folorunsho ha altro mercato (Fiorentina in testa), ma aspetta la decisione della sua squadra del cuore. L’alternativa per la Lazio è sempre Alcaraz.

Foto: Instagram Basic