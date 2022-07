Esclusiva: Baschirotto al Lecce e Donati all’Ascoli, staffetta pronta

Federico Baschirotto al Lecce, siamo sempre più vicini. Rispetto alla nostra esclusiva, la situazione è andata sempre più avanti, il terzino spinge per la sua grande occasione in Serie A e verrà accontentato. L’Ascoli ha individuato il sostituto: si tratta di Francesco Donati, classe 2001, reduce da una stagione in prestito con la Juve Stabia e tornato a Empoli dove ha vinto un campionato Primavera. Ora per Donati la possibilità di esordire in B con l’Ascoli. I marchigiani prenderanno anche l’attaccante Cristopher Lungoyi, svizzero-congolese che domani compirà 22 anni, nell’ultima stagione al San Gallo e di proprietà della Juve.

Foto: Twitter Ascoli