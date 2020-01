Esclusiva: Barrow-Bologna, incontro senza accordo (per ora). E il Toro spera

L’incontro tra Atalanta e Bologna per Musa Barrow c’è stato, ma non ha portato a un accordo. Il Bologna ha chiesto ufficialmente anche il difensore Ibanez ma sulla valutazione e sulle modalità di pagamento relative all’attaccante gambiano non ci sono intese. I due club si riaggiorneranno dopo il prossimo turno di campionato, per il Bologna resta una priorità ma non chiudere oggi è un mezzo passaggio a vuoto. I dialoghi proseguiranno, intanto il Torino per Barrow può sperare. I granata, che possono cedere sia Zaza che Iago Falque, hanno messo a disposizione il cartellino del difensore Bonifazi che piace all’Atalanta (e molto anche alla Fiorentina).

Foto: Twitter Atalanta