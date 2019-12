Esclusiva: Barrow-Bologna, incontro positivo tra Bigon e Sartori. I dettagli

Un incontro a Milano per Musa Barrow al Bologna. Un incontro tra Bigon e Sartori, il diesse rossoblù ha anticipato l’intenzione di fare un investimento per l’attaccante gambiano finito al primo posto (per distacco) nella lista di Mihajlovic. Il club felsineo ha presentato una proposta iniziale di 12 milioni più bonus, disposto a ritoccarla verso l’alto per arrivare ai 15 milioni chiesti dall’Atalanta. Le parti si riaggiorneranno dopo Natale, Sartori riferirà alla proprietà. Gasperini non vorrebbe liberare Barrow prima di avere un’altra soluzione offensiva. Ma l’attaccante è ormai la sesta o settima scelta nelle gerarchie dell’allenatore autore di un fantastico ciclo. E spinge per andare a giocare, Bologna è la sua prima scelta. In qualche modo si troverà un punto d’intesa.

Foto: sito ufficiale Atalanta