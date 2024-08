Esclusiva: Bari, in chiusura Valerio Mantovani. E su Veroli…

Il Bari sta chiudendo per un nuovo difensore: si tratta di Valerio Mantovani, centrale classe 1996 in uscita dall’Ascoli e cresciuto con Roma e Torino. Siamo ormai allo scambio di documenti, ci sono gli accordi. Nel frattempo si è bloccata l’operazione Veroli che prima deve rinnovare con il Cagliari e che qualche giorno fa avevamo accostato con forza al club pugliese: il Bari ci spera ancora, tuttavia c’è da giorni la forte irruzione del Frosinone. Ma tra Cagliari e Napoli ci sono discorsi avviati per Cheddira, mentre per Gaetano c’è stato l’inserimento del Parma. E se si chiudesse almeno un’operazione tra Giulini e De Laurentiis ci sarebbe ancora qualche margine per Veroli al Bari via Napoli. Situazione in evoluzione e ancora da definire.

Foto: instagram Mantovani