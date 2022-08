Esclusiva: Barak, la Fiorentina ora accelera. Il Verona scende sotto i 15 milioni

Antonin Barak e la Fiorentina. Una pista raccontata venerdì scorso, in lizza con Bajrami per un nuovo regalo a Vincenzo Italiano. Dopo aver constatato che Lo Celso ha chiesto e ottenuto di restare al Villarreal. La valutazione del Verona è scesa da 18 milioni a una cifra sotto i 15: si può fare per 12 milioni più bonus. Barak ha un contratto con l’Hellas in scadenza tra meno di due anni, ha chiesto di andar via e quasi sicuramente sarà accontentato. Barak era nella lista del Napoli, ma in alternativa a Ndombele e Lo Celso. Ora la Fiorentina pensa alla Conference League, poi scatterà la missione Barak.

Foto: Instagram Barak