Esclusiva: bagarre per Huijsen, con il PSG c’è anche il Bayern

Dean Huijsen è sempre più sul mercato, difficilmente verrà confermato per la prossima stagione. E gli interessi per il centrale difensivo classe 2005 non mancano: vi avevamo parlato del Paris Saint-Germain, nelle ultime ore ha sondato il Bayern che apprezza un profilo così giovane e di talento. In passato anche il Bayer Leverkusen aveva chiesto informazioni, adesso si tratta di formalizzare la proposta più alta. Per la Juventus la valutazione parte da 25 milioni più bonus.

Foto: Instagram personale