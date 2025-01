Esclusiva: bagarre per André Silva, ci prova anche il Torino

André Silva può lasciare il Lipsia, ci sono club tedeschi e inglesi su di lui, ma ci stanno pensando anche in Serie A. Il Venezia ha sondato, in giornata si è inserito il Torino che ci sta provando all’interno di una concorrenza importante. Vanoli ha continuato a chiedere un attaccante dopo l’infortunio di Zapata, lo scambio Kouame-Sanabria è un altro paio di maniche e può riaccendersi, sull’attaccante della Fiorentina c’è – come spiegato – anche l’Empoli. La concorrenza per André Silva non manca, è il caso di ribadirlo, ma il Torino ci sta provando…

Foto: Instagram RB Lipsia