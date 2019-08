Babacar ha detto sì all’Hellas Verona. Ieri sera c’è stato un incontro con il club di Setti, l’attaccante ha dato il via libera definitivo, è una destinazione che gradisce. C’era stata la Spal in lizza, il Lecce aveva raggiunto un accordo con il Sassuolo, ma non aveva il gradimento del diretto interessato. Ora, il Verona a grandi passi, in attesa di perfezionare i dettagli con il Sassuolo.

Foto: Zimbio