Il Lecce lo aveva preso, qualche settimana fa. E Babacar aveva indugiato. Ora sta per riprenderlo, scavalcando la concorrenza di Hellas e Spal. In questi minuti gli accordi con il Sassuolo: 3 milioni per il prestito e 4 per il riscatto obbligato. Intesa ormai definita.

Foto: Zimbio