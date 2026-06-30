Esclusiva: Avellino, trattativa avanzata per il portiere Martinelli

30/06/2026 | 23:48:58

L’Avellino ha imbastito diverse operazioni che annuncerà nei prossimi giorni. Ma in serata c’è stata una svolta importante per la porta: il 9 giugno vi avevamo parlato del forte interesse per Tommaso Martinelli, classe 2006 di proprietà della Fiorentina e reduce dal prestito con la Sampdoria. Ora possiamo aggiungere che lo scatto degli ultimi minuti del club irpino ha l’aria di essere stato decisivo. La trattativa è in stato avanzato e davvero a un passo dalla chiusura.

Foto: Instagram Fiorentina