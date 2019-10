Esclusiva: Avellino, svolta Capuano. Ignoffo senza fiducia

Una svolta maturata già nella giornata di domenica dopo i contatti delle scorse settimane e che sarà presto operativa. L’Avellino ha deciso di affidarsi a Eziolino Capuano, la fiducia nei riguardi di Ignoffo è al capolinea. E si aspetta la comunicazione ufficiale del club che ha valutato nella giornata di ieri e già in serata aveva ormai deciso di non aspettare la prossima partita contro il Bari. Ignoffo ormai sfiduciato, Capuano sta per tornare in pista.

