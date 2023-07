L’Avellino ha chiuso pochi minuti fa un’operazione con il Como per il portiere Simone Ghidotti. Il classe 2000 sarà il prossimo rinforzo di Massimo Rastelli, nel suo passato c’è anche la Fiorentina. Adesso l’opportunità di una proficua esperienza in Serie C con la maglia dell’Avellino, siamo allo scambio dei documenti.

Foto: Logo Serie C