Esclusiva: Avellino, le tre priorità sono Sounas, Capomaggio e Tribuzzi

L’Avellino vuole rafforzarsi per essere ancora più competitivo nel prossimo campionato di Serie C. Le priorità sono tre, stiamo parlando di calciatori che hanno il contratto in scadenza tra un anno con i rispettivi club: Dimitrios Sounas, classe 1994, centrocampista centrale del Catanzaro; Galo Capomaggio, classe 1997, mediano del Cerignola; Alessio Tribuzzi, classe 1998, trequartista del Crotone. Non sono trattative definite nei dettagli, ma l’Avellino sta lavorando per trovare la definitiva quadratura.