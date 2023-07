Un rinforzo importante per il centrocampo dell’Avellino. Si tratta di Luca Palmiero, classe 1997 in uscita dal Pescara. Accordi raggiunti pochi minuti fa, al club abruzzese dovrebbe andare anche una percentuale su futura rivendita. Per l’Avellino un colpo importante che certifica le ambizioni del club nel prossimo campionato di Serie C.

Foto: Logo Serie C