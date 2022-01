Esclusiva: Atletico Madrid, piace Correia del Valencia per luglio

L’Atletico Madrid ha preso Reinildo Mandava e ora cerca uno specialista di fascia destra. Nelle scorse settimane c’erano state voci, non fondate, su un interesse per Hysaj che resterà alla Lazio per tanti motivi. Un profilo che piace molto è quello di Thierry Correia, 23 anni il prossimo anno, in forza al Valencia, proprio l’ultimo avversario dell’Atletico. Correia è stato titolare in una partita pazza che il Valencia vinceva per 2-0 e ha perso per 3-2. All’Atletico piace molto e già si è mosso, ma l’operazione in questa finestra di mercato sarebbe possibile se arrivasse un sostituto, il tempo stringe. Non a caso, tra i papabili, il Valencia aveva messo nel mirino Patric che potrebbe giocare anche a destra. Ma la Lazio ha fatto muro, malgrado il contratto in scadenza, perché si ritroverebbe senza sostituto. E così il Valencia resiste sul fronte Correia, per l’Atletico resta un obiettivo anche per luglio.

FOTO: twitter valencia