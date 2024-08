Esclusiva: Atalanta, sondaggio per Raspadori. La situazione

L’Atalanta si è informata sulla posizione di Giacomo Raspadori. Per il momento soltanto un sondaggio, vedremo se porterà a sviluppi concreti. Tutto questo perché il club di Percassi cerca un altro attaccante, aveva sondato per Edouard del Crystal Palace, probabilmente i mal di pancia di Lookman portano alla necessità di monitorare il mercato. Raspadori non è sicuro della titolarità, anzi, bisogna vedere se il Napoli aprirà in caso di eventuale offerta, un discorso che può essere legato a Ngonge (apprezzato dalla Roma). Di sicuro l’Atalanta ha fatto un sondaggio per Raspadori, il resto lo capiremo presto.

Foto: Instagram Napoli