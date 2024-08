Esclusiva: Atalanta, proposto Perkovic. Danso intriga sempre: con i soldi di Koop…

L’Atalanta deve andare oltre Samardzic (operazione da circa 25 milioni, bonus compresi, come chiedeva l’Udinese) nei prossimi giorni di mercato. Nelle ultime ore è stato proposto Mauro Perkovic, difensore centrale mancino classe 2003 di proprietà della Dinamo Zagabria che era stato seguito anche dall’Inter nei mesi scorsi. L’Atalanta valuterà, a maggior ragione dopo l’ennesimo infortunio a Kolasinac. Occhio a Danso, abbiano già raccontato che con i soldi della cessione di Koopmeiners potrà essere migliorata l’offerta al Lens. Per la fascia destra, dopo il naufragio della trattativa per Pubill malgrado le visite mediche svolte, piace e non poco Lutsharel Geertruida, classe 2000 in scadenza di contratto con il Feyenoord. Ma la valutazione è molto alta malgrado la sua situazione non blindata, parliamo di almeno 30 milioni bonus compresi. E c’è concorrenza sia in Premier che in Ligue 1 (PSG). Intanto è in arrivo Wesley, classe 2003 in uscita dal Flamengo, per la fascia destra, notizia anticipata della stampa brasiliana nelle ultime 48 ore e assolutamente confermata.

Foto: logo Atalanta