Esclusiva: Atalanta, incontro per Pablo Rosario

L’Atalanta è sempre attiva sul mercato, alla ricerca di talenti giovani che possano fare alla differenza. Nelle ultime ore c’è stato un incontro tra il club bergamasco e Mino Raiola per parlare di Pablo Rosario, centrocampista olandese classe 1997 di origini dominicane, in forza al PSV, contratto in scadenza nel 2023. Mezzala classica di grande fisicità, perfetta per il 4-3-3, già in passato era stato seguito da qualche club italiano (in modo particolare Napoli e, recentemente, Lazio) con riscontri molto positivi. Adesso l’Atalanta ci pensa concretamente: l’incontro è servito per avere informazioni sulla valutazione (già in doppia cifra), in attesa di ulteriori sviluppi.

Foto: Twitter ufficiale PSV