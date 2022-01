Esclusiva: Atalanta, c’è sempre Pedraza nella lista. Anche per luglio

Con la cessione di Gosens all’Inter non è così scontato che l’Atalanta prenda un altro esterno sinistro. Sulla carta Gasperini è coperto con Zappacosta, Hateboer, Mahele e Pezzella, ma bisogna comunque stare attenti agli eventuali investimenti per il futuro. E a un profilo importante, ve ne abbiamo già parlato la scorsa estate, che potrebbe essere un obiettivo vero per la prossima estate: stiamo parlando di Alfonso Pedraza, classe 1996, che ha un contratto in scadenza nel 2025 e che sta giocando la Champions con il Villarreal. Ma è un nome assolutamente promosso dagli osservatori Atalanta e che va considerato anche per il futuro.

FOTO: Instagram Pedraza