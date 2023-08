L’Ascoli sta per chiudere un colpo a centrocampo. Trattativa in stato avanzato, ormai a pochi passi dalla definizione, per Francesco Di Tacchio, classe 1990, in uscita dal Sudtirol e di proprietà della Ternana. Di Tacchio ha alle spalle una lunga esperienza in Serie B, adesso la concreta possibilità di ripartire da Ascoli.