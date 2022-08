Esclusiva: Ascoli, è fatta per Gondo

Cedric Gondo sarà un nuovo attaccante dell’Ascoli. Poco fa gli accordi definitivi, operazione in prestito con diritto di riscatto. Via libera della Cremonese, che quasi sicuramente prenderà il centrocampista Saric dall’Ascoli, e nulla da fare per il Perugia che ci aveva provato a lungo.

Foto: Gondo Instagram