Esclusiva: Ascoli, dal no di Baroni all’idea di un Dionigi bis

L’Ascoli non è soddisfatto di Bertotto e non potrebbe essere diversamente considerato il rendimento insufficiente di una squadra che ha avuto poche idee dall’allenatore.

La proprietà aveva confermato anche nella serata di ieri la possibilità concreta di un esonero, nei giorni scorsi aveva provato con Marco Baroni incassando un no. Ora si fa strada l’ipotesi di un ritorno di Davide Dionigi che si era lasciato male dopo l’impresa salvezza dello scorso campionato.

Foto: Logo Ascoli