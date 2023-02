Esclusiva: Ascoli, contatti con Diego Lopez per la panchina

L’Ascoli ha esonerato Cristian Bucchi, una situazione ormai insostenibile dopo l’ennesima sconfitta. Una situazione che stava precipitando, anche per via di una gestione contraddittoria. Ma siccome parla il campo, alla fine paga l’allenatore malgrado un rinnovo recente e un contratto ancora lungo. Il mini casting ha avuto inizio, i primi contatti hanno coinvolto Diego Lopez, in passato vicino al Brescia, e che potrebbe tornare su una panchina italiana dopo l’esperienza con l’Universidad de Chile terminata la scorso settembre. Ci sono altri nomi nella lista dell’Ascoli, ma quello di Lopez è un profilo che piace, lavori in corso per arrivare a un accordo.

Foto: Instagram Diego Lopez