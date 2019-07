Ci sono le firme per il trasferimento di due centrocampisti all’Ascoli: si tratta di Brlek, in prestito dal Genoa, e di Murawski che si è liberato dal Palermo. Oggi le visite dell’attaccante Scamacca dopo l’accordo totale con il Sassuolo per il prestito. l’attaccante esterno Pucciarelli non rientra nei piani del club.