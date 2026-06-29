Esclusiva: Artistico, in Serie B c’è anche il Verona

29/06/2026 | 23:10:07

Gabriele Artistico ha chiesto tempo ad Avellino e Padova che lo hanno cercato in quest’ordine oltre tre settimane fa. Tutto questo perché la sua aspirazione resta quella di giocare in Serie A e comunque la Lazio – almeno in questa fase – non ha intenzione di cederlo in prestito. Possiamo aggiungere che nelle ultime ore anche il Verona ha fatto un sondaggio importante, apprezza Artistico e vuole fare un tentativo. Sarà poi l’attaccante a decidere se aspettare ancora una proposta dalla massima serie.

Foto: sito Spezia