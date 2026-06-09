Esclusiva: Artistico, c’è anche il Padova. E l’Avellino resta su Pecorino

09/06/2026 | 23:50:57

Gabriele Artistico è un grande obiettivo dell’Avellino, come anticipato nelle scorse settimane e ribadito ieri, ma sull’attaccante di proprietà della Lazio ha fatto un serio sondaggio il Padova, nelle ultime ore c’è stato un incontro tra il direttore sportivo Mirabelli e il club biancoceleste. Sarà l’attaccante a decidere, tenendo conto che possono arrivare proposte dalla Serie A. Di sicuro l’Avellino insisterà, ma senza mollare la pista Pecorino per l’attacco come preannunciato in tempi non sospetti.

foto sito spezia