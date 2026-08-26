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Esclusiva: Artistico al Padova, c’è la firma

26/08/2026 | 17:16:49

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Gabriele Artistico sarà il nuovo attaccante del Padova, come raccontato in esclusiva stamattina. Possiamo aggiungere che in serata Artistico arriverà in città, ma intanto pochi minuti fa ha firmato il contratto che lo legherà al suo nuovo club. Si tratta di un quadriennale, alla Lazio 3,5 milioni per il trasferimento a titolo definitivo: possiamo sicuramente parlare di una delle operazioni più importanti dell’intera Serie B.
Foto: sito Spezia