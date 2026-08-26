Esclusiva: Artistico, fortissimo scatto Padova. Trattativa in chiusura

26/08/2026 | 11:58:53

Aggiornamento importante su Gabriele Artistico. Negli ultimissimi minuti fortissimo rilancio del Padova che già il 9 giugno era andato in pressing sull’attaccante in uscita dalla Lazio. L’Avellino ci aveva riprovato nelle ultime ore, ma il Padova ha fatto uno scatto che probabilmente sarà quello decisivo, a titolo definitivo (come aveva sempre pensato di fare il Pdsova) per una cifra tra i 3 e i 4 milioni. Trattativa in chiusura.

Foto: Instagram Artistico