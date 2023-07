Esclusiva: Arthur alla Fiorentina, è fatta! I dettagli

Arthur sarà un nuovo centrocampista della Fiorentina. Affare fatto. Pochissimi minuti fa sono stati raggiunti tutti gli accordi con la Juventus. Operazione da circa 2 milioni per il prestito oneroso con diritto di riscatto a 20. Adesso stanno per essere definiti gli ultimi dettagli sui bonus e sull’ingaggio che potrebbe restare in gran parte a carico della Juve. Con i bonus in base alle presenze che permetterebbero di alzare la quota che dovrà versare il club viola. Ma c’è l’intesa tra i club, nessuna lungaggine burocratica, Arthur – dopo Parisi – raggiungerà presto Italiano.

Foto: Instagram Arthur