Esclusiva: Arnautovic, dialogo con Sartori. La Juve è sempre nella sua testa

Marko Arnautovic ha avuto oggi pomeriggio un colloquio profilo con Giovanni Sartori, nuovo direttore sportivo del Bologna. Un colloquio cordiale in cui ha ribadito la sua soddisfazione dopo la prima stagione in rossoblù, ma anche la necessità di fare un salto di qualità se si presentasse un grande club in grado di permettergli la partecipazione alla Champions League. Il club è la Juve, in vantaggio sul Napoli che lo aveva seguito, gli scenari che vi avevamo anticipato già a maggio quando il club bianconero si era già materializzato a sorpresa. Arnautovic non vuole creare problemi al Bologna, ma nello stesso tempo non intende rinunciare alla grande occasione. Lo stesso Mihajlovic aveva ribadito come sarebbe difficile trattenere l’austriaco se continuasse ad avere l’intenzione di andare. Arnautovic ha un contratto per altri due anni con il suo attuale club, da questa stagione ci sarà uno scatto sull’ingaggio che lo porterà a guadagnare circa tre milioni. La Juve ha intenzione di uscire alla scoperto a prescindere dalla vicenda Morata (ancora bloccata e non semplice) quando verrà trovata una soluzione per Kean. Quest’ultimo sa di non avere un rapporto straordinario con Allegri, nulla di eclatante ma soltanto la sintesi di uno scarso utilizzo. E vuole andare a giocare. Il Paris Saint-Germain era e resta una possibilità (ne abbiamo parlato il 16 maggio, l’ipotesi di uno scambio con Paredes, il centrocampista piace sempre alla Juve). L’eventuale richiesta per il cartellino sarebbe tra i 10 e i 15 milioni, almeno nelle intenzioni del Bologna che non vuole rinunciare a Marko. Ma la partita, non oggi o domani, sarà molto aperta: per Arnautovic i bianconeri non molleranno, con la benedizione di Max Allegri.

Foto: twitter Bologna