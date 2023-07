Esclusiva: Antonucci-Spezia, è fatta. I dettagli

Mirko Antonucci sarà un rinforzo importante per lo Spezia. La chiusura dell’operazione è avvenuta in nottata, vi avevamo anticipato nel pomeriggio che il club ligure aveva guadagnato la pole. Ma nelle ultime ore l’operazione è stato ormai definita in ogni dettaglio, sull’esterno offensivo classe 1998 c’erano anche Genoa, Frosinone e Samp ma lo scatto dello Spezia è stato decisivo. Antonucci firmerà un contratto quadriennale, il Cittadella incasserà circa due milioni. Un acquisto di spessore per le ambizioni di un club che vuole riprovare subito a tornare in Serie A.

Foto: Instagram Mirko Antonucci