Esclusiva: Antonucci, il Setubal chiama la Roma. E in B ci sono Crotone e Cremonese

Mirko Antonucci può lasciare la Roma in questo mercato di gennaio per andare a giocare. Sulle tracce dell’esterno classe 1999 c’è soprattutto il Vitoria Setubal, che nelle ultime ore ha contatto il club giallorosso per sondare il terreno. Ma per Antonucci la concorrenza non manca: in Serie B ci sono tante squadre, su tutte il Crotone e la Cremonese che restano alla finestra.

Foto: Twitter ufficiale Roma