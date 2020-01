Mirko Antonucci al Vitoria Setubal, via libera della Roma. L’attaccante classe 1999 andrà in Portogallo per visite e firma, un’occasione importante per lui. La Roma crede molto nelle sue qualità, per questo non concederà più di un prestito secco. Tra lunedì e martedì Antonucci è atteso dal Vitoria Setubal per le formalità burocratiche.

Foto: Twitter Roma