Andrea Conti lascerà il Milan, dopo la parentesi di Parma si prospetta una nuova esperienza in Serie A. C’erano stati contatti con il Genoa, ma con l’imminente arrivo di Roberto D’Aversa alla Samp l’opzione Conti in blucerchiato sarebbe da seguire proprio per la stima che l’allenatore ha nei riguardi del terzino fin dai tempi di Lanciano.

Foto: Twitter Krause