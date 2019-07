Esclusiva: André Silva, ultimo tentativo Monaco. Ma il Wolverhampton è pronto

Quando sembrava destinato ad andare in porto, l’affare André Silva-Monaco si è inceppato. Nella giornata di ieri la trattativa ha subito un brusco rallentamento, nonostante l’attaccante portoghese fosse volato a Montecarlo per sostenere le visite mediche dopo aver ricevuto il via libera del Milan. Il Monaco farà un altro tentativo, il club francese vuole capire se ci possono essere ancora i margini per riprendere il discorso. Ma su André Silva c’è forte il Wolverhampton: gli inglesi sono a caccia di un centravanti, ci stanno provando anche per Cutrone, ma ora la priorità è l’ex specialista del Porto. E se il Monaco non dovesse trovare la giusta quadratura per riaprire la trattativa, allora il Wolverhampton è pronto a passare all’azione per André Silva.

Foto: Twitter ufficiale Nations League