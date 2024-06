Esclusiva: anche Suslov nella lista di Italiano a Bologna

Il Bologna si rafforzerà in tutti i reparti, magari seguendo qualche indicazione di Vincenzo Italiano. Qualche suo pupillo che può seguirlo in Emilia? Gli piace Kouame che per la Fiorentina è importante. Ma un altro profilo da seguire, che Italiano avrebbe voluto a Firenze, è Tomas Suslov: stiamo parlando di uno slovacco classe 2002 arrivato la scorsa estate a Verona e che può coprire diversi ruoli in attacco. A Italiano piace moltissimo, può diventare una traccia nei prossimi giorni.

Foto: Instagram Suslov