Esclusiva: Anche il terzino Ndrecka negli accordi tra Lazio e Chievo

Non soltanto il centrocampista Sofian Kiyine al centro dei discorsi tra Lazio e Chievo. La trattativa sarà allargata ad un terzino albanese di proprietà del club di Campedelli. Si tratta di Angelo Ndrecka, terzino sinistro che ha già debuttato con la nazionale albanese under 21. Il giovane piace molto alla Lazio e quasi sicuramente rientrerà negli accordi tra le due società. La giornata di domani è quella giusta per sbloccare la situazione.