Esclusiva: Amrabat, incontro Hellas-Fiorentina per chiudere

Kouame e Amrabat per il futuro. Prima di pranzo Hellas e Fiorentina si incontreranno per il centrocampista, operazione valida da luglio: prevista la definizione, gli agenti sono rimasti a Milano per le firme.

Foto: Amrabat Instagram