Esclusiva: Allan-Napoli, pace. E compleanno con premio rinnovo

Le polemiche e le incomprensioni sono ormai alle spalle. Allan ha appena festeggiato i suoi 29 anni, una giornata importante per lui e per la sua famiglia, dopo aver archiviato i momenti di fibrillazione di qualche settimana fa. Al punto che, anche nelle ultimissime ore, il Napoli gli ha proposto il rinnovo di contratto dal 2023 al 2024 con adeguamento che dovrebbe portare Allan a guadagnare una cifra non troppo lontano dai quattro milioni a stagione, quasi sicuramente senza alcun tipo di clausola rescissoria.

Foto: Twitter ufficiale Napoli